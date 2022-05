Gli anni d'oro del basket americano, un crime con Colin Firth e Toni Collette, il remake serial di un cult della fantascienza, ed una miniserie tra horror e comedy. Sky spara le sue cartucce per il mese di giugno.

Sky, tutte le serie tv in uscita a giugno 2022

WINNING TIME: L’ASCESA DELLA DINASTIA DEI LAKERS – 2 giugno

La serie sul successo dei mitici Los Angeles Lakers degli anni Ottanta, targata HBO, che racconta la parabola delal glorioso squadra di basket a partire dall'imbattibile Earvin “Magic” Johnson nel 1979, che venne definita l'epoca dello Showtime; la serie racconta questo spettacolo, intrecciando scena e retroscena dei campioni del basket: il gioco, la sieropositività, la fame, la discriminazione razziale.

THE STAIRCASE – UNA MORTE SOSPETTA – 8 giugno

Coppia di grandi interpreti quella formata da Colin Firth e Toni Colette che s'incontrano in un true crime basato sull’omonima docu-serie del 2004. Michael Peterson, scrittore di gialli, è accusato di aver ucciso a sangue freddo la moglie Kathleen, trovata morta in fondo alla scala di casa loro. Come si difenderà? Che storia nascondono i gradini di quella scala?

IL VILLAGGIO DEI DANNATI – 17 giugno

E' stato un classico della fantascienza in bianco e nero, Il villaggio dei dannati, che ora viene riadattato in una serie tv di Sky Original con Keeley Hawes e Max Beesley; l'ambientazione è a Midwich, una sonnolenta cittadina di pendolari nell’Inghilterra meridionale, luogo ritenuto ideale per crescere i propri figli, dove però in una sera di settembre, una parte della città perde improvvisamente i sensi, umani e animali. Quando tutto sembra tornare alla normalità, ci si trova davanti a un fatto inspiegabile, ogni donna in età fertile è rimasta incinta.

THE BABY – 17 giugno

The Baby, mini-serie Hbo di genere horror-comedy che vede la protagonista Samantha (Michelle De Swarte), ultima del suo gruppo senza figli, a ritrovarsi inaspettatamente con un bambino. Manipolatore ma incredibilmente carino, il bimbo stravolge velocemente la sua vita spensierata. Quando il piccolo è in pericolo di vita, Natasha è costretta a trovare una soluzione, ricongiungendosi con la sorella Bobbi e collaborando con l’enigmatica signora Eaves, che ha un interesse inspiegabile nel bambino. Cupamente divertente, questa serie esamina le regole non dette, e spesso terrificanti, che circondano la maternità.

WESTWORLD STAGIONE 4 – 27 giugno

Tornano nella quarta stagione i protagonisti Evan Rachel Wood, la vincitrice dell’Emmy, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. New-entry nel cast la vincitrice del premio Oscar per West Side Story, Ariana DeBose. La posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità, qualunque cosa ciò significhi veramente, non è mai stata così alta come nei nuovi otto episodi della quarta stagione.

