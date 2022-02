Renée Zellweger è irriconoscibile. The thing about Pam: la trama, il cast, il trailer

Renée Zellweger irriconoscibile. La popolare attrice americana che ha dato vita al personaggio letterario di Bridget Jones, affronta una nuova trasformazione fisica nella seria tv, The thing about Pam, la storia (vera) di Pam Hupp, una donna ben conosciuta al pubblico americano, perché protagonista di un caso di cronaca nera sviscerato dai media.

L'attrice, già vincitrice di due Oscar per Ritorno a Cold Mountain e Judy, ha il ruolo principale in The Thing About Pam, una miniserie che debutterà il prossimo 8 marzo in America sulla rete NBC, che ha già fatto parlare di sè per il trasformismo fisico con cui ha affrontato il personaggio.

The Thing About Pam: La trama

The Thing About Pam racconta, in sei episodi, la storia vera dell'assassinio di Betsy Faria, che nel 2011 fu uccisa con un impressionante numero di coltellate, 55 coltellate. All'inizio, fu incriminato e condannato il marito, Russ Faria, che però riuscì a dimostrarsi innocente, facendo riaprire le indagini che portarono alla scoperta di uno schema diabolico in cui era coinvolta, una donna, Pam Hupp. Il personaggio interpretato dalla Zellweger, poi finì in carcere condannata all'ergastolo, anche se non per quell'omicidio, che di fatto rimase avvolto nel mistero. Questo terribile caso di cronaca, è stato raccontato con dovizia di particolari nel programma Dateline di NBC,dando vita anche a un podcast intitolato The Thing About Pam, diventato uno dei podcast true crime più scaricati di sempre su Apple Podcasts.

The Thing About Pam: il cast

Del cast, in parte già abbiamo dato del ruolo da protagonista andato a Renée Zellweger, che per assumere le sembianze della donna ha fatto una lunga preparazione fisica e di trucco per assomigliarle in maniera impressionante. Nel ruolo del difensore del marito della donna, inizialmente incriminato, è stato scelto, Josh Duhamel, già visto in Jupiter's Legacy, mentre il resto del cast include Glenn Fleshler (Billions) nei panni del marito Russ, Katy Mixon (American Housewife) nei panni di Betsy, la donna uccisa, e Judy Greer (Married) nei panni dell'ex procuratore della contea di Lincoln, Leah Askey.

The Thing About Pam: il trailer

