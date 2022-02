Gaslit, la serie con la coppia d'oro di Hollywood: Julia Roberts e Sean Penn

E' proprio vero, in questa foto di scena Julia Roberts e Sean Penn sono quasi irriconoscibili, in verità più l'attore di This must be the place che la sempre elegante attrice americana, indimenticata protagonista di Pretty Woman: le due celebri star di Hollywood sono i protagonisti di Gaslit, l'ennesimo racconto del famoso scandalo presidenziale, Watergate, che portò alle dimissioni l'allora presidente Nixon.

Gaslit è il titolo della serie, che debutterà in Italia il 24 aprile su Starzplay, la piattaforma disponibile su diversi canali di streaming, in cui Penn interpreta John Mitchell e la Roberts, Martha Mitchell, le due persone che ebbero un ruolo cardine nel Watergate; Gaslit è basato sul podcast, Slow Burn che racconta le storie mai raccontate ed i personaggi dimenticati dello scandalo, tra cui i maldestri ed opportunisti subordinati di Nixon e gli informatori che alla fine hanno fatto crollare l'impresa, insomma il sottobosco.

Ma venendo ai personaggi interpretati dai due protagonisti, sappiamo che Martha Mitchell è una donna molto potente, una vera celebrity nell'alta società dello stato dell'Arkansas, moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell, interpretato per l'appunto da Sean Penn. Ebbena la Mitchell, nonostante la sua appartenenza al partito, fu la prima persona ad avvisare del coinvolgimento di Nixon nel Watergate, portando all'epilogo che conosciamo la presidenza Nixon, mettendo a soqquadro la sua vita personale; suo marito, infatti, è il più fidato consigliere di Nixon oltre che il suo miglior amico, ma è anche molto innamorato della sua consorte, per cui nel corso della serie vedremo chi sceglierà, se il presidente degli Stati Uniti o sua moglie.

Veniamo al cast di Gaslit. Già i due nomi dei protagonisti basterebbero ad attirare l'attenzione sulla serie, ma ci sono altri attori di tutto rispetto a completare il cast. Dan Stevens (Downton Abbey) nei panni di John Dean, un giovane consigliere della Casa Bianca, Betty Gilpin (Glow) è Mo Dean, la moglie di John Dean, Shea Whigham (Perry Mason) nei panni di G. Gordon Liddy e Darby Camp (Big Little Lies) nei panni della figlia dei Mitchell, Marty.

