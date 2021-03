Amazon pesca una storia durissima e molto popolare negli anni Ottanta e ne fa una serie tv. Stiamo parlando di Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, un bestseller che raccontava la tragica caduta nel mondo della tossicodipendenza e della prostituzione di una giovane ragazza di Berlino ovest, Christiane F, pochi anni prima della caduta del Muro. Dal libro si passò al film che 40 anni fa fu uno shock per l'intera Europa.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino: la trama

Amazon a distanza di quattro decade ha ripreso la storia terribile di quei ragazzi della stazione della metro Zoo di Berlino, (Bahnhof zoo) che in quel quartiere si sballavano nei concerti di David Bowie, consumavano eroina fino a vendere il proprio corpo per comprarsi le dosi di droga. Dalla fine degli anni ’70 la scioccante storia vera di questa giovane ragazza di Berlino e dei suoi amici, ha spesso trovato spazio nei titoli dei giornali tedeschi e di tutto il mondo.

Christiane F. decise di raccontare la sua storia con grande schiettezza, rilasciando una serie di interviste ai giornalisti Kai Hermann e Horst Rieck, che scrissero le sue memorie in un libro che vendette più di 5 milioni di copie nel mondo prima di essere adattato nell'omonimo film del 1981.

I personaggi sono appena degli adolescenti quando si ritrovano al centro della cruda scena della droga nella Berlino Ovest: Christiane, Stella, Babsi, Benno, Axel e Michi si lanciano nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare vita, amore e tentazioni finché non comprendono che questa estasi non solo distruggerà la loro amicizia ma li farà sprofondare in un abisso.

Oggi la serie tedesca di Amazon Original, divisa in otto episodi, compie un'operazione recupero adattando le vicende di “Christiane F.” e dei suoi amici del Bahnhof Zoo, in chiave moderna. “Pubblicato in più di 30 paesi e tradotto in più di 20 lingue, Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino è una proprietà intellettuale senza tempo che conta molti fan in tutto il mondo” ha dichiarato Georgia Brown, Head of European Originals, Amazon Studios.

