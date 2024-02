Matteo Paolillo, Edoardo di Mare Fuori 4 rivela: «Pronto per ruoli diversi»

di Alessia Di Fiore

L'attore di Mare Fuori 4, Matteo Paolillo, che nella serie interpreta Edoardo Conte, un affascinante camorrista donnaiolo che deve scontare la sua pena all'interno dell'istituto penitenziario di Napoli, ha di recente rilasciato un'intervista a Vanity Fair.

Mare Fuori 4, parla Matteo Paolillo alias Edoardo Conte

L'attore, all'apice del suo successo soprattutto tra i più giovani, ha raccontato del suo percorso di crescita all'interno della serie Rai e dei suoi futuri progetti lavorativi, confessando di essere pronto per interpretare un ruolo diverso da quello per cui tutti lo conoscono.

Dalla prima stagione di Mare Fuori, il bello e tenebroso Edoardo ha conquistato il cuore di numerose fan, il suo carattere ribelle e scostante e le dinamiche passionali che coinvolgono il suo personaggio all'interno della serie sono divenute motivo di confronto e di dibattito tra i fan più appassionati.

Non solo un ottimo attore, ma anche l'anima musicale della serie tv, Matteo Paolillo ha infatti scritto e composto numerose canzoni presenti all'interno della fiction, in primis la celebre sigla O' Mar For, che il cast ha anche intonato durante scorsa edizione di Sanremo.

Nel corso dell'intervista con Vanity Fair, all'attore sono state fatte numerose domande sulla serie tv, sulla sua vita privata e i suoi progetti futuri.

Durante il corso della serie, il pubblico ha dovuto dire addio a numerosi personaggi come Filippo (O' Chiattill) interpretato da Nicolas Maupas e Naditza (Valentina Romani), succederà anche con Edoardo?

L'attore a una domanda sul suo futuro all'interno della celebre serie ha risposto: «Io sono cresciuto con questo personaggio, è stato così intenso che è stato finora impossibile raccontare qualcos'altro.

Ebbene sì, il pubblico potrebbe dover salutare il personaggio di Edoardo, ma non si sa ancora questo quando avverrà. Sicuramente il suo personaggio ha numerose questioni che si è lasciato alle spalle e che vanno chiarite, ma dopo chissà... D'altronde il processo di crescita di un attore è un evento del tutto normale.

