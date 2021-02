Il signore degli anelli, la serie: trama, cast e data d'uscita

Le speranze dei fan di J.R.R. Tolkien saranno ben ripagate. Amazon Studios riprenderà in mano la trilogia cinematografica di Peter Jackson de Il Signore degli anelli, per farne un prodotto seriale di grande ambizione. Cosa sappiamo fino ad oggi del gioiellino Amazon? Già abbastanza, nonostante la segretezza della lavorazione del progetto, ad iniziare dal cast, molto ricco e di respiro internazionale.

Gli studios di Jeff Bezos hanno scelto un cast di 20 attori principali, più tutti i ruoli secondari, con un budget complessivo che si aggira intorno ai 500 milioni di dollari (così sostengono i rumors), la cifra più alta mai spesa per una serie televisiva, per un totale di 5 stagioni.

La trama

I dettagli, come immaginabile non sono molti, ma è la produzione stessa a fornire qualche informazione in più sulla serie che si concentrerà sulla seconda era della storia della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi raccontati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

Per comprendere quanto sia alta l'attesa sulla serie, un sito theonering.net, realizzato dai fan di Tolkien, quindi assolutamente non ufficiale, ha rivelato quella che potrebbe essere la sinossi della serie in via di produzione. Riportiamo qui, quando scritto sul sito. "La serie tv consentirà agli spettatori di tornare indietro a un'epoca in cui i grandi poteri furono forgiati, i regni si affermarono in tutta la loro gloria e caddero in rovina, eroi improbabili furono messi alla prova, la speranza si ritrovò appesa al più sottile dei fili e il più grande cattivo che sia mai uscito dalla penna di Tolkien minacciò di avvolgere tutto il mondo nell'oscurità. La serie inizia in un periodo relativamente pacifico e segue un insieme di personaggi, alcuni già famigliari e altri invece no, mentre affrontano un evento a lungo temuto: la riemersione del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, dal regno dell'isola mozzafiato di Numenor fino ai confini più remoti della mappa, questi regni e questi personaggi forgeranno un'eredità che sopravviverà a lungo dopo la loro morte".

La prima stagione, composta da 8 episodi, sarà diretta dal regista spagnolo J.A. Bayona, che vanta nel suo curriculum, piccole produzioni horror come 'The Orphanage, ma anche blockbuster come Jurassic World - Il regno distrutto e disaster movie come 'The Impossible, tratto dalla storia vera di alcuni sopravvissuti allo tsunami che nel 2004 devastò le coste della Thailandia.

Il Cast

Amazon ha scelto un cast di giovani attori, per lo più poco noti o visti in altre serie, senza però rivelare dettagli su quali personaggi andranno ad interpretare. Eccone alcuni: Robert Aramayo, che era il giovane Ned Stark, Joseph Mawle, che fu Benjen Stark nel Trono di Spade. L'attore portoricano Ismael Cruz Córdova che ha lavorato nel primo episodio di The Mandalorian, Charlie Vickers, nella seconda stagione dei Medici nel ruolo di Guglielmo Pazzi, Ema Horvath, l'australiana Markella Kavenagh, l'attore teatrale britannico Owain Arthur, l'attrice iraniana Nazanin Boniadi, che ha lavorato anche nel primo Iron Man, l'australiano Tom Budge, Morfydd Clark, Tyro Emuh, Sophia Nomvete, Megan Richards, il canadese Dylan Smith, il britannico Daniel Weyman.

Sulla scelta del cast si sono espressi lo showrunner ed executive producer de Il signore degli anelli, J.D. Payne e Patrick McKay, che hanno commentato: “questi attori straordinariamente talentuosi, provenienti da tutto il mondo, rappresentano il risultato finale di una ricerca durata anni allo scopo di trovare artisti unici e brillanti con cui dar nuovamente vita a quel mondo. Il cast internazionale della serie Amazon Il Signore degli Anelli è più di un semplice gruppo di attori. È una famiglia".

Data di uscita

A causa della pandemia, la produzione nel 2020 ha subito uno stop, ma poi le riprese sono ricominciate in Nuova Zelanda, la stessa location scelta per i film precedenti. Come dicevamo per la prima stagione si prevedono 8 episodi, la cui data ufficiale non è stata ancora comunicata. Ma quando il numero uno degli Amazon Studios, Jennifer Salke, annunciò il progetto nel 2019 aveva detto che "lo show sarà prodotto in due anni, il 2021 è la speranza". Ora con la complicazione in atto, i tempi di produzione potrebbero allungarsi e far slittare l'arrivo sulla piattaforma a metà del 2022.

