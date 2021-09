Fondazione, la saga epica basata sui libri di Asimov su Apple Tv+. David S. Goyer: «L'impresa più ardua di tutta la mia carriera»

È su AppleTv+ Fondazione, la saga epica basata sull'omonima trilogia di Isaac Asimov. La serie, creata dallo showrunner David S. Goyer, è il primo adattamento della serie di romanzi e invita il pubblico a intraprendere un viaggio emozionante, seguendo la sfida improba di una banda di esuli per salvare l'Impero Galattico dalla distruzione. Nel cast della serie fanno parte i candidati all'Emmy Award Jared Harris, Lee Pace e le stelle nascenti Leah Harvey, Alfred Enoch... «La cosa che adoro di questa serie è che non offre conclusioni certe. È un'indagine su cosa significa essere umano», rivela Lee Pace, in collegamento. «Prendiamo le distanze dai soliti temi di cui si parla all'infinito oggi - la politica americana, internet e il Coronavirus... e raccontiamo personaggi che appartengono ad un futuro distante. Con loro esploriamo il tema del potere e del valore della conoscenza», continua. La serie è stata creata da David S. Goyer, che ne è anche sceneggiatore e produttore esecutivo: «È stata l'impresa più ardua in cui sia stato coinvolto, ci lavoro da quattro anni», racconta. «Tempo fa mi era stata data la possibilità di adattare Fondazione per un film o una trilogia, ma ho rifiutato due volte. Solo con l'avvento dello streaming e di serie di successo come Il Trono di Spade, ho capito che la gente e i media potevano essere pronti al mondo di Asimov». Fondazione va in onda ogni venerdì su Apple Tv+ con un nuovo episodio settimanale. (A cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 13:45

