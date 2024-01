Il caminetto che arde trionfa su Netflix nelle feste, l'inventore: «All'inizio si sono fatti una risata, mi hanno preso per pazzo»

di Redazione web

L'Epifania ha portato via tutte le feste, come da tradizione, e l'hanno può ripartire con un lunedì che più lunedì non si può. Ma cosa hanno fatto gli italiani - e non solo - nei giorni dalla Viglia di Natale al weekend della Befana? Se la risposta dovesse arrivare da Netflix pare che siano stati a godersi il crepitio del fuoco di un caminetto. Non in una baita di montagna, ma comodamente sul divano di casa. Il motivo è presto detto: tra i cinque contenuti più visti sulla popolare piattaforma di straming ci sono proprio due video di caminetti accesi, di quelli da tenere in sottofondo per riscaldare l'atmosfera durante pranzi, cene e tombolate.

Il video del caminetto

La classifica dei primi cinque programmi più visti include ben due caminetti: “Il caminetto per la tua casa: edizione classica”, al secondo posto, e “Il caminetto per la tua casa: edizione legno di betulla”, al quarto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 10:28

