Bridgerton, Regé-Jean Page: «Non tornerò, non mi interessa se mi sostituiranno»

Bridgerton, la stella Regé-Jean Page non tornerà neanche nella terza stagione. Nonostante la serie di Netflix lo abbia trasformato in un sex symbol a livello mondiale, l'attore britannico non ha intenzione di tornare sul set.

Bridgerton, Regé-Jean Page: «Esperienza chiusa»

In una sola stagione, la prima, Regé-Jean Page ha conquistato il pubblico femminile di tutto il mondo. Ed ha anche convinto la critica nel ruolo del duca di Hastings, Simon Bassett. L'adattamento dai romanzi di Julia Quinn, però, ha reso ininfluente la presenza del personaggio anche nella seconda stagione. Il duca dovrebbe tornare nella terza, ma l'attore anglo-zimbabwese non ha intenzione di tornare sul set della serie prodotta da Shonda Rhimes. «Non mi interessa tornare a interpretare il duca in Bridgerton. Io e Shonda abbiamo ottimi rapporti e alla fine della prima stagione eravamo davvero soddisfatti di come avevamo chiuso la storia» - ha spiegato Regé-Jean Page in un'intervista a Variety - «Il personaggio era talmente riuscito che la gente quasi non si è accorta che Simon fosse un po' orribile. Era l'esempio perfetto dei donnaioli in cui è facile imbattersi».

Regé-Jean Page: «Sono liberi di sostituirmi»

«Siamo riusciti a chiudere il cerchio così bene che il duca viene visto come un personaggio positivo. Ci vuole coraggio, in fondo, a chiudere così una storia» - continua Regé-Jean Page - «Non mi interessa se vorranno sostituirmi con un altro attore per il personaggio di Simon. Sono liberi di fare ciò che vogliono». In fondo, sempre all'interno del cast di Bridgerton, il personaggio di Francesca è stato interpretato da Ruby Stokes nelle prime due stagioni, ma nella terza, attualmente in fase di produzione, sarà interpretato da Hannah Dodd.

Regé-Jean Page, dove vederlo ora

Le fan di Bridgerton sono disperate, ma possono consolarsi. Regé-Jean Page non parteciperà più alla serie, ma apparirà in diversi film. Il prossimo 22 luglio uscirà, su Netflix, The Gray Man, in cui l'attore reciterà insieme a colleghi del calibro di Ryan Gosling e Chris Evans. Dal prossimo anno, invece, sarà al cinema per un film di Dungeons & Dragons. Inoltre, è tra i principali candidati per sostituire Daniel Craig nel ruolo di James Bond.

