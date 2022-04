Bridgerton 3, chi lascia e chi resta. Tutto quello che sappiamo sul cast e sul duca di Hastings

Un Bridgerton tira l'altro. Confermata la stagione numero 3, ma chi resterà dei personaggi della serie Netflix? Simone Ashley, la new entry di Bridgerton 2 sarà presente anche nella terza, insiema a Jonathan Bailey, che nella finzione sono la coppia Kate e Anthony.

L'annuncio viene dall'attrice in un'intervista a Deadline, che ha sottolineato: "nella stagione 2, c'è stato un sacco di tira e molla tra Kate e Anthony, ci sono state complicazioni con la famiglia, e poi si sono ritrovati verso la fine. Penso che tutto sia appena iniziato. Mi piacerebbe vedere Kate lasciarsi andare un po' di più e giocare di più nella terza stagione e nuotare insieme nel cerchio dell'amore. Penso che se lo meritino entrambi". Dunque i fan della coppia saranno appagati anche dal sapere che Kate avrà un'evoluzione, diventerà viscontessa, assumendo il controllo della famiglia Bridgerton.

E quali altre indiscrezioni ci sono sulla prossima stagione? Poche in realtà, perché se le prime due hanno rispecchiato il percorso dei libri di Julia Quinn, la terza stagione potrebbe rivelare sorprese, leggendo le dichiarazioni della produttrice Shonda Rhimes, una delle menti creative di Netflix, visto che sua è anche Inventing Anna. "Non stiamo necessariamente andando in ordine, ma vedremo ciascuno dei fratelli e le loro storie...gli scrittori sono diventati un po' creativi”. Tornando al legame col libro, se Shondaland (la produzione) resterà fedele, il prossimo Bridgerton potrebbe seguire il secondo fratello maggiore, Benedict Bridgerton, e la sua storia d'amore con Sophie Beckett. Dovremmo rivedere quindi sullo schermo Luke Thompson nei panni di Benedict, le sorelle Daphne (Phoebe Dynevor) ed Eloise (Claudia Jessie) e Lady Whistledown interpretata da Nicola Coughlan.

Altro nodo da sciogliere riguarda Regé-Jean Page, l’indimenticato Duca di Hastings della prima stagione, marito di Daphne Bridgerton, che ha lasciato la prima stagione, nonostante l'enorme successo. Va detto, anzitutto, che ci sarà anche una stagione 4 per Bridgerton, ma i fan non si sono rassegnati all’uscita di scena di Regé-Jean Page, per cui il ritornello torna spesso. Lo vedremo di nuovo? Se l'attore ha lasciato la porta aperta, la produttrice Shonda Rhimes sembra averla chiusa. Ma nel mondo dello showbusiness, nulla è per sempre.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA