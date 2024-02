Sanremo, Il Tre arriva quarto in classifica e la sua reazione è esilarante: il video in albergo diventa virale

di Redazione web

Il Tre è uno dei 30 cantanti in gara in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il rapper romano, sul palco dell'Ariston, ha presentato il brano "Fragili" che piace già molto su Instagram e su TikTok. L'artista si è esibito per primo durante la terza serata dello show e ha commosso tutto il pubblico a teatro e anche i telespettatori a casa quando è corso in platea ad abbracciare la mamma. Dopo la sua esibizione, Il Tre, all'anagrafe Guido Luigi Senia, è tornato in albergo dove ha pazientemente atteso la lettura della classifica: si è piazzato quarto e la sua reazione oltre a essere stata esilarante, è diventata anche virale. Ecco cos'è successo.

Il Tre, quarto in classifica

Il Tre, durante la terza serata del Festival di Sanremo, si è classificato quarto con il suo brano "Fragili", davanti a Mr. Rain e subito dietro ad Alessandra Amoroso con la canzone "Fino a Qui". Sui social, il cantante ha postato varie storie dove mostrava di essere in videochiamata con i fan che lo avevano votato. Poi, è arrivato il momento della verità e quindi, il cantante si è seduto sul letto con il suo cagnolino e ha ascoltato Amadeus e Teresa Mannino che leggevano la classifica. Quando ha scoperto di essersi classificato quarto ha cominciato a urlare e a correre ed è andato ad abbracciare i genitori dell'altra parte della stanza. Questa mattina, Il Tre ha ripostato il video che è diventato virale e ha scritto: «Chiamatemi pazzo ma io ci credevo! Siamo una grande famiglia e tutto questo è merito nostro».

Il Tre e l'amore per la mamma

Al termine della sua esibizione, Il Tre è sceso in platea dove ha regalato il boquet di fiori alla mamma alla quale, poi, ha dedicato un dolce pensiero anche su Instagram.

