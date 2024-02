Sanremo 2024, i meme sulla terza serata sono esilaranti: dal varco di luce di Paola e Chiara al boppone di Rose Villain

Ogni anno, quando inizia il Festival di Sanremo, gli utenti social si scatenano con i meme: per tutte le sere del concorso canoro, sfornano immagini, video e montaggi esilaranti. Con le vignette davvero divertenti si commentano i vari episodi che si susseguono sul palco dell'Ariston. Anche per questa 74esima edizione della kermesse, i meme non si sono affatto sprecati e i protagonisti assoluti sono stati Angela Brambati dei Ricchi e Poveri, Mahmood e Marco Mengoni ma anche Paola e Chiara.