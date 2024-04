Sanremo, Striscia: «7 milioni di televoti non registrati. Rai più preoccupata di Amadeus che del pubblico»

di Ida Di Grazia

Nuovo aggiornamento questa sera a Striscia la Notizia sul caos televoto alla finale di Sanremo 2024. L'inviato Pinuccio torna su canale 5 con una nuova puntata della rubrica “Rai Scoglio 24” per fare chiarezza su quanto accaduto. Dallo scorso febbraio ad oggi è cresciuto in modo davvero esponenziale il numero dei voti ancora non conteggiati e quindi non validi. Conteggi che sembrano destinati a crescere ancora.

Anticipazioni

A distanza di mesi la faccenda non è ancora chiara e la tv di Stato - riporta un comunicato stampa di Striscia la notizia - non sembra intenzionata a dare spiegazioni «preoccupandosi di chi dovrebbe sostituire Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo, piuttosto che del sistema di voto.

Nella puntata in onda stasera Pinuccio fa i conti, dopo che una fonte aggiunge altri dati sui voti annullati: in totale le preferenze non validate sarebbero circa 7 milioni, a fronte del milione e 600mila di quelle registrare. Numeri riferibili a soli due operatori telefonici, quindi presumibilmente destinati a salire ancora. «Se le proporzioni fossero davvero queste, il televoto sarebbe stato falsato», commenta Pinuccio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA