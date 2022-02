Sanremo, Sabrina Ferilli chiude il caso: «Amadeus, ti voglio bene». Cosa ha scritto su Instagram

Sabrina Ferilli chiude il "caso" scoppiato stamattina con il fuorionda che aveva rivelato momenti di tensione dietro le quinte. In un post su Instagram pubblicato nel pomeriggio di oggi, accompagnato da varie foto della finale di ieri sera di Sanremo 2022, l'attrice romana ringrazia l'organizzazione, la Rai e il Festival, e soprattutto il conduttore e direttore artistico, per quanto vissuto in questi giorni.

Sanremo 2022, Sabrina Ferilli e il fuorionda: «Pezzo di m...». Cos'è successo

«Grazie a tutti, a tutta l'organizzazione Rai e sanremorai, a tutti gli autori e i tecnici, ma soprattutto grazie a te giovanna_e_amadeus, ti voglio bene ❤️ #Sanremo2022», scrive Sabrina Ferilli. Un messaggio che vuole forse smorzare le polemiche, dopo che questa mattina era scoppiato un vero e proprio caso.

Sabrina Ferilli e il fuorionda, cos'è successo

Nella parte finale dell'ultima serata si è sentita una frase dell'attrice che nasconderebbe un disagio. Si sente dire «Pezzo de merda», ma non si capisce bene a chi sia rivolto. In un altro sfogo colto dai microfoni ancora accesi la Sabrina nazionale ha detto «Nun ce sto». Successivamente Amadeus aveva provato a prenderle la mano durante gli attimi finali della premiazione, ma lei aveva 'scansato' la mano. Subito i social si erano scatenati: secondo qualcuno, il nervosismo sarebbe nato al momento dell'esibizione di Emma Marrone, quando Amadeus ha annunciato la canzone togliendo spazio alla Ferilli.

“Ora vorrei vicino a me Sabrina Ferilli.”

“…fa il pezzo de merda.” #sanremo2022 pic.twitter.com/23H9W7sBMD — MrGioGio (@MrGioGio77) February 6, 2022

La spiegazione di Amadeus

Amadeus, nel corso della conferenza stampa di chiusura del Festival, ha così spiegato l'accaduto: «Con Sabrina Ferilli non c'è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Questa espressione che mi dite si sia sentita era riferita sicuramente a qualcosa che accadeva dietro le quinte». E ancora: «Mi hanno scritto ora i miei autori - ha aggiunto poi Amadeus, dopo aver ricevuto un messaggio sul telefono - che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l'aveva con il cavo, non con una persona».

