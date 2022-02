Sanremo 2022, Ferilli e il 'pezzo di m...': social si accendono

(Adnkronos) - "Pezzo di m....". Ultima serata di Sanremo 2022 con 'sorpresa'. Proprio nel momento in cui Amadeus invitava a raggiungerlo sul palco la co-conduttrice Sabrina Ferilli, ecco che da un microfono aperto arriva la parolaccia pronunciata dietro le quinte. Immediato quindi il tam tam social con l'ipotesi che l'insulto fosse rivolto al conduttore a causa di presunti attriti tra i due. Ma a minimizzare (e a svelare il mistero) ci ha pensato oggi lo stesso Amadeus in conferenza stampa: "Con Sabrina Ferilli non c'è stato nessun nervosismo", anzi, aggiunge, "mi hanno scritto ora i miei autori - spiega dopo aver ricevuto un messaggio sul telefono - che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l'aveva con il cavo, non con una persona".

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 14:54

