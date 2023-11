Sanremo, Paola Cortellesi ed Emanuela Fanelli ospiti? Magari qualcosa in più: l'attesa dell'annuncio di Amadeus

Il film di Paola Cortellesi, “C’è ancora domani”, che segna il suo debutto da regista, è un successo astronomico che sta solleticando la fantasia di molti fan, che ora si immaginano una nuova presenza a Sanremo dell'attrice, magari in coppia con Emanuela Fanelli.



Ospiti o conduttrici?

C'è chi immagina che il successo possa dare la giusta spinta per avere Paola Cortellesi non solo come ospite, ma addirittura come conduttrice. Sono veramente in tanti quelli che, in giro per i social, stanno chiedendo ad Amadeus di fare qualche annuncio a riguardo... ma cosa potrebbe accadere, anche in vista del Festival 2025?

