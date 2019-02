Sanremo, Baglioni all'ultimo Festival da conduttore: «Fiorello? Forse arriva a mia insaputa»

di Marco Castoro

Da Anima mia all'ultima stagione alla Rai. Legati come due fiammelle dell'inferno dantesco. Nel bene e nel male, alla maniera di quei matrimoni che durano nel tempo. Nonostante le avversità. Per Claudio c'è un Festival di Sanremo da portare al successo per spegnere ogni polemica sul presunto conflitto di interesse, sui migranti e sul sesso degli angeli. Per Fabio l'incubo dello share, di un programma che tutti i politici contestano (perfino quelli del Pd che prima lo sostenevano). Ed ecco che i due a Che Tempo che Fa, simbolicamente si tengono per mano per non scivolare sulla strada ghiacciata.La risposta è scontata: «Sono vivo e sono qui». Seconda domanda facile facile: «Sei passato da Dittatore a Dirottatore, per andare dove?». Il Festival viene un po' tirato per la giacchetta è il Baglioni pensiero - da una parte e dall'altra, sia in termini benevoli, a volte anche meno. Io vorrei provare a dirottarlo verso l'armonia, verso un'idea di collegamento, anche dove gli estremi sembrano così lontani.Già, ci vuole l'armonia. E su questo i due artisti si passano la palla. «Fuori c'è molta attesa», dice Fazio. «Ci aspettano per menarci», replica Baglioni. «Ma guarda non succede solo a Sanremo rincalza Fazio - Io sto pensando di emigrare! No dài, non te ne andare anche te, un altro cervello in fuga no».seppure chiuderà alla grande con un boom di ascolti, dettato dai grandi ospiti e dalla mancanza di controprogrammazione. Fazio dovrà rivedere al ribasso il suo contratto e difficilmente troverà un accordo con Viale Mazzini.«Io ti avevo dato un consiglio che tu giustamente hai disatteso no? - ricorda Fabio a Claudio - Io avevo detto mandatelo in replica e cambiate le canzoni». La risposta non si fa attendere. «Guarda ancora non è detto eh? Mi avevi dato un buon consiglio però voglio dirti una cosa errare è umano, perseverare è artistico». All'improvviso però Fazio fa la domanda che tutti vorrebbero fare a Baglioni. «Fiorello torna?». Risposta: «Fiorello è talmente imprevedibile. Per quanto sappia io no. Se arriva viene a mia insaputa».Fabio: «Claudio non c'è due senza tre o per dirla come il poeta Chi ci sarà dopo di te? Ciao Claudio». E partono le note di Mille giorni di te e di me.