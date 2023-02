«Rosa Chemical via da Sanremo: spot gender coi soldi dei contribuenti, proteggiamo i bambini»: l'attacco della deputata FdI VIDEO

di Redazione web

A meno di una settimana dall'inzio di Sanremo 2023, la deputata di FdI Maddalena Morgante chiede alla Rai un ripensamento in merito alla partecipazione al Festival di Rosa Chemical: «è l’ennesimo spot in favore del gender», ha detto in un intervento alla Camera.

Rosa Chemical, lo «spot in favore del gender»

«Desta sconcerto la notizia che Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, ha intenzione di portare in gara al Festival (e chiedo scusa per i termini) il sesso, l’amore poligamo e i porno su Onlyfans», ha detto la Morgante, deputata veronese di 41 anni, avvocato e madre di due figli. «La rivoluzione fluida - ha continuato - era iniziata da tempo al teatro Ariston. Ma trasformare un appuntamento che ogni anno tiene incollato allo schermo famiglie e bambini, emblema della tv tradizionale convenzionale, nell’appuntamento più gender fluid di sempre, è del tutto inopportuno».

La partecipazione di Rosa Chemical al Festival di Sanremo è «l’ennesimo spot in favore del gender» dice la deputata di FdI Maddelena Morgante, che chiede alla Rai «un ripensamento» per proteggere i bambini dalla «peggiore ideologia che mina l'identità dell'uomo e della donna». pic.twitter.com/5lWwETmhZh — Alekos Prete (@AlekosPrete) February 1, 2023

Sesso e poliamore

Al momento, non c'è stata risposta da parte di Rosa Chemical, che è appena arrivato a Sanremo e si prepara al suo primo Festival con "Made in Italy". Ma le idee sono ben chiare: «Il sesso non è ad uso esclusivo di procreazione, non esiste solo la famiglia tradizionale, l’amore monogamo è spesso figlio dell’egoismo, del possesso. Non sono il sacerdote del poliamore, metto gli italiani di fronte ad altre possibilità», ha detto nell'ultima intervista rilasciata a Leggo.

