Sanremo 2023, Alessia Marcuzzi ringrazia Amadeus: «Quanti ricordi! Avevo 17 anni, sto male...»

Alessia Marcuzzi quando ha scoperto che gli ospiti dell'ultima serata di Sanremo saranno i Depeche Mode è letteralmente impazzita. La conduttrice, grande appassionata di musica, ha voluto ringraziare Amadeus per essere riuscito a portare in Italia sul palco del Teatro Ariston, il duo inglese che ha contribuito a fare la storia della musica elettronica e non solo. Alessia ha dedicato una storia Instagram ai Depeche Mode e ad Amadeus.

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi musicali italiani più attesi di tutto l'anno. Sul palco dell'Ariston, oltre agli artisti in gara, si susseguono anche i super ospiti delle diverse serate e l'ultima si prospetta a dire poco scoppiettante. Si esibiranno infatti, anche i Depeche Mode per la gioia dei fan italiani come ad esempio Alessia Marcuzzi che ha ringraziato pubblicamente Amadeus scrivendo: «Sto male! I Depeche Mode, il mio primo concerto a 17 anni! Grazieee».

Il successo di Boomerissima

In questo momento Alessia Marcuzzi è impegnata nella conduzione del suo programma televisivo Boomerissima (in onda il martedì sera su Rai2), che sta riscuotendo molto successo perché mette a confronto due generazioni totalmente diverse.

