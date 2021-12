Sanremo 2022, Amadeus svela tutti i nomi dei cantanti Big al Festival: ci sono Elisa, Morandi, Emma e Achille Lauro

Sanremo 2022 scalda i motori e Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse per il terzo anno consecutivo, annuncia in diretta al Tg1 i nomi dei cantanti Big in gara. Il tutto a quasi due mesi dall'inizio del festival. Gli artisti che prenderanno parte alla 72esima edizione sono 22.

Sanremo 2022, ecco cantanti big in gara

I cantanti che sono stati ammessi in gara sono: Elisa, Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Donatella Rettore, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Noemi, Massimo Ranieri, Ana Mena, La Rappresentante di Lista, Highsnob e Hu, Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Irama, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Aka7even, Rkomi, Iva Zanicchi.

Sanremo 2022, Amadeus al Tg1

Il conduttore e direttore artistico ha scelto il telegiornale della rete ammiraglia per annunciare l'elenco dei cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston e faranno conoscere al pubblico italiano la loro canzone. Due i collegamenti nel corso dell'edizione condotta da Francesco Giorgino.

Sanremo 2022, l'annuncio di Amadeus

Amadeus ha annunciato gli artisti con oltre dieci giorni di anticipo sulla data prevista del 15 dicembre. Ha chiesto e ottenuto una modifica al regolamento del Festival per poter procedere, forse infastidito dalle troppe anticipazioni in circolazione da settimane. I titoli dei brani che verranno presentati in gara al Festival dall'1 al 5 febbraio verranno invece annunciati durante la diretta della finale di Sanremo Giovani, su Rai1 il 15 dicembre. La serata, che avrà come ospite Pippo Baudo, incoronerà anche i due giovani vincitori, che gareggeranno direttamente tra i Big in febbraio. In tutto, dunque, a contendersi la vittoria a febbraio saranno 24 artisti, senza suddivisioni in categorie.

Sanremo 2022, gli artisti in gara protagonisti della musica italiana

Tra gli artisti in gara ci sono i nomi che hanno fatto la storia della musica italiana, graditi al pubblico di Rai1, ma c'è anche un'ampia rappresentanza dei giovani che macinano stream sulle piattaforme. Un quadro variegato per piacere a una platea il più vasta possibile. Il totonomi aveva già svelato che sul palco dell'Ariston sarebbe tornata Elisa, vincitrice nel 2001 con Luce (Tramonti a nord est), ma non è l'unica ad avere trionfato al festival: c'è anche Fabrizio Moro, che trionfò nel 2018 con Ermal Meta e il brano Non mi avete fatto niente, Massimo Ranieri, nel 1988 con Perdere l'amore, Gianni Morandi, nel 1987 assieme a Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri con Si può dare di più. Morandi il festival lo conosce molto bene anche per averlo presentato nel 2012, l'anno in cui vinse Emma con Non è l'inferno, anche lei tra i 22 Big. Tra chi ha trionfato anche Mahmood (nel 2019 con Soldi) che si presenta con Blanco. Iva Zanicchi, che ha addirittura dalla sua tre vittorie (1967, 1969, 1974), torna dopo 12 anni all'Ariston.

Sanremo 2022, i giovani in gara

Corposa la pattuglia dei giovani chiamati in Riviera: Sangiovanni (in arrivo dall'ultimo Amici e re delle classifiche estive con Malibu), Aka 7even (anche lui in quota Amici), Rkomi (il suo Taxi Driver è stato l'album tra i più streammati dell'anno). Irama, che l'anno scorso fu costretto a esibizioni "da remoto" a causa di un contatto con un positivo, ritenta. Sorprende, ma neanche troppo la presenza per il quarto anno consecutivo di Achille Lauro: in gara nel 2019 e nel 2020, ospite fisso nel 2021 e ora di nuovo in gara, forte della sua potenza scenica e della capacità di attirare attenzione. Hanno all'attivo numerose partecipazioni anche Noemi e Giusy Ferreri. Ce l'ha fatta anche la spagnola Ana Mena, che con Rocco Hunt ha scalato le classifiche italiane e spagnole. Tra i nomi annunciati anche i cantautori Michele Bravi, Giovanni Truppi, il cantautorapper Dargen D'Amico e Highsnob e HU, rapper il primo, artista a tutto tondo la seconda, già passata per Sanremo Giovani l'anno scorso. Tra i nomi blasonati anche quello di Donatella Rettore insieme alla giovane Ditonellapiega. Molto limitata, quest'anno la quota band: solo Le Vibrazioni e La Rappresentante di Lista, dopo l'ottima prova dell'anno scorso, hanno staccato il pass per l'Ariston. A questi 22 si andranno ad aggiungere altri due artisti in arrivo tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani (Bais, Martina Beltrami, Destro, Esseho, Littamè, Oli?, Matteo Romano, Samia, Senza Cri, Tananai, Vittoria e Yuman).

