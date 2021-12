Sanremo 2022, la gioia di Gianni Morandi sui social: «Sono emozionato come un debuttante»

A pochi minuti dall'annuncio di Amadeus dei cantanti Big in gara a Sanremo 2022, Gianni Morandi un veterano del Festival, tra i "grandi" in gara, condivide la sua gioia sui social postando una foto insieme a Jovanotti autore della canzone che Morandi proporrà sul palco dell'Ariston. «Sono molto felice di tornare in gara al Festival di Sanremo - scrive Morandi su Instagram -. Canterò una canzone scritta per l’occasione da Lorenzo Jovanotti. Il suo entusiasmo, la sua generosità, la sua allegria e la sua amicizia, mi hanno contagiato e convinto a proporre la mia partecipazione. Ringrazio Amadeus che ha scelto anche la nostra canzone fra le 22 che saranno in gara. Sono entusiasta, emozionato come un debuttante». Entusiasmo condiviso da Jovanotti che su Twitter rilancia subito la notizia: «A Sanremo Morandi c'è».

Poi su Instagram Jovanotti spiega la genesi della canzone e l'approvazione di Amadeus. «A Sanremo 2022 in gara ci sarà Gianni Morandi - scrive - con una canzone nuova che lui vuole cantare a tutti voi. Mi ha chiesto qualche mese fa se ne avevo una che mi facesse pensare alla sua voce e alla sua storia e da quel giorno ci ho pensato finché poi di colpo è arrivata e l’ho chiamato gridandogli ce l’ho! Ha ascoltato il mio demo ed è arrivato da me, ma tutt’altro che in ginocchio, era contento di lavorarci e di trovare la tonalità. Amadeus l’ha ascoltata e l’uomo dei fiori ha detto SI! Adesso la finiamo per bene. Il ritorno di Gianni su quel palco sarà emozionante. Sono contento che il pezzo sia stato ammesso alla gara, per me essere parte di questa cosa è molto bello, mille pensieri si affollano nella mia testa, molti ricordi legati alla mia vita di appassionato di musica e di spettacolo, e altrettanti legati al futuro di un artista come Morandi che ha questa voglia di giocare, partecipare, emozionarsi ed emozionare. Restiamo uniti!!!!!».

