Sanremo 2020, lo show si fa dolce con chef Ernst Knam e la sua scultura di cioccolato

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche lo chef Ernst Knam arriva al Festival. Una scultura in cioccolato alta 163 cm è stata esposta per golosi e non. Realizzata a mano, è ispirata alla Primavera di Vincenzo Pasquali. Tecniche diverse di preparazione, una corona di fiori di cioccolato bianco, sarà ammirata durante la settimana della kermesse prima di essere riportata a Milano nel regno del re del cioccolato, in via Anfossi. Una fila di gente ad aspettarlo e fare selfie, il maestro cioccolatiere e la sua scultura saranno oggetto di una puntata su Discovery Real Time de Il re del Cioccolato. Di cioccolato anche delle praline colorate, raffiguranti le 7 note e i simboli chiave di violino, bemolle e diesis. Omaggio di Knam alla musica italiana.