Sanremo 2019, per battere la carica degli Under 30 i bookmaker puntano su Daniele Silvestri e Nek

di Ida Di Grazia

Sanremo, boom di pubblicità: la Rai intasca 28 milioni. Il direttore De Santis: «Un evento per pubblico e imprese»​

Dopo ladi questa mattina che abbiamo seguito su Leggo.it , è partito il countdown per la prima puntata del(da domani a sabato 9 febbraio) che vede, per il secondo anno consecutivo la direzione artistica di. Già partito il Totonome sul favorito e i bookmaker hanno le idee molto chiare.Una sola categoria e ventiquattro cantanti in gara e per gli analisti di Stanleybet.it sembra già esserci un vincitore, si tratta di, dominatore delle nuove Proposte dello scorso anno, che presenta "I tuoi particolari", pezzo favorito a 2,20. Seguono, con "La ragazza con il cuore di latta" a 4,00, e i tre tenori de, con “Musica che resta” a 5,50. A contrapporsi alla carica degli Under 30 c'è la vecchia guardia:(“Argentovivo”) a 7,00,(“Mi farò trovare pronto”) a 8,00 e(“Mi sento bene”) a 10,50. A 14,00e il duo, vincitore di Sanremo Young, viaggia alto a 22,00. Bisogna salire ancora per trovare mostri sacri del calibro di(in coppia con Briga a 25,00) e(28,00). Chiude a 45,00