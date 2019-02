Sanremo, boom di pubblicità: la Rai intasca 28 milioni. Il direttore De Santis: «Un evento per pubblico e imprese»

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 08:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

un 5% in più rispetto all'edizione 2018. Un grande sforzo e una soddisfazione immensa per RaiPubblicità, la cassa di Viale Mazzini. Ovviamente il bottino, frutto dello sponsor esclusivo Tim, e di un'ottima vendita dei break, ha messo di buonumore Teresa de Santis, direttore di Raiuno.«Il Festival», sottolinea Teresa De Santis, «ha già raggiunto il record della raccolta pubblicitaria, superiore di qualche milione rispetto a quella del passato: segnale importantissimo, vuol dire che l'evento continua a interessare pubblico e imprese».. E alla Rai lo sanno bene. Il piatto è ricco di sapori, ma anche di polemiche. Con Striscia che continua a martellare sul presunto conflitto di interessi degli organizzatori del Festival, della casa discografica Sony e dei cantanti in gara. Ma la spinta pubblicitaria è un volano anche per gli ascolti. E qui c'è da superare i circa 12 milioni di spettatori di media e il 52% di share di Sanremo 2018. Le premesse ci sono tutte, visto anche i grandi ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston.Oltre alle star italiane, ormai consacrate icone internazionale come Ramazzotti, Pausini, Bocelli, si può rivedere anche la presenza di qualche big estero. «Ci saranno anche ospiti a sorpresa stranieri ma che si adatteranno alla nostra situazione e alla nostra identità». E ancora: «L'edizione del 2019 sarà il festival della bellezza», aggiunge De Santis, quella esteriore del Paese, ma anche quella interiore delle persone e delle storie».Temi sociali, difficili e complessi. Si parla tanto del passato e molto del futuro, ma del presente non c'è nulla. Evidentemente è un contesto storico che non piace a nessuno.«Sono testi complessi che riguardano realtà drammatiche», sottolinea il direttore di Raiuno «il Festival non si tira indietro neanche nel narrare le cose più scomode e difficili».