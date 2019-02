Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ladi presentazione del Festival di Sanremo 2019 è cominciata. La seguiamo in diretta su Leggo.it. Si tratta della prima conferenza stampa quotidiana che accompagnerà la settimana di. Il Festival di Sanremo 2019 va in onda su Rai1 il 5, 6, 7, 8 e 9 febbraio 2019. I conduttori sonoLa direttrice di Rai1al suo primo Festival di Sanremo: «Già lo scorso anno era stato record. Abbiamo superato la raccolta dello scorco anno di diversi milioni di euro. Screzi con Claudio Baglioni? Sempiterna amicizia, siamo sempre pronti a confrontarci. Il lavoro di Claudio è di grandissima importanza. L'aver riportato tutto alla musica italiana è un lavoro di grande importanza, anche i nostri artisti sono soggetti internazionali. L'autarchia non c'entra niente, non è un festival sovranista ma dove c'è la voglia di sottolineare un'identità culturale, anche quando ci saranno ospiti stranieri. Oltre a un lavoro che io ritengo molto coraggioso: l'aver scelto non soltanto prodotti della tradizione sanremese, un Festival che ha grande complessità a tutti i livelli».. La conferenza stampa ha inizio: accanto al direttore artistico Claudio Baglioni, i conduttori Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Il primo a prendere parola è il sindaco della città di Sanremo, Alberto Biancheri: «Già un festival da record, città soldout con gli alberghi già da lunedì. Un Festival che si preannuncia molto interessante, grandissima attenzione per la città e per tutto il Paese».sono arrivati al photocall. Grande attesa per la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2019 che dà ufficialmente il via alla settimana della canzone italiana.