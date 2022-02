Inter-Milan, Sangiovanni e lo scherzo in diretta ad Amadeus a Sanremo

Scherzo per Amadeus. Sangiovanni, appena salito sul palco dell'Ariston 2022, ha chiesto ad Amadeus di chiudere gli occhi , per potergli poggiare sulle spalle la sciarpa rossonera del Milan. Aria di derby della Madonnina, quindi, sul palco sanremese, visto che nel tardo pomeriggio c'era stata la vittoria in rimonta del Milan sull'Inter, squadra per cui tifa il conduttore del Festival di Sanremo. Quando ha aperto gli occhi, Amadeus si è subito tolto la sciarpa quasi "schifato" dal gesto.

La vittoria dei rossoneri non è per così dire piaciuta al conduttore appassionato fan interista che, pochi giorni fa, aveva dichiarato: «Sono più preoccupato dal derby di sabato che da Sanremo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 00:36

