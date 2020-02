Sanremo 2020, Roberto Benigni entra con la banda all'Ariston. Poi la frecciatina a Salvini: «Bisogna citofonare...»

di Emiliana Costa

Giovedì 6 Febbraio 2020, 23:10

Il premio oscar è tornato sul palco dell'Ariston a nove anni di distanza dalla sua ultima esibizione.Ecco le parole di Benigni: «Lo presentai nel 1980, era il trentennale. Adesso Sanremo ha raggiunto quota 100. Quest'anno al Festival si può votare anche via citofono. Chiedete 'Qui c'è gente che canta?' Io sono un fan di Sanremo, li ho visti tutti. Potrei venire ai Soliti Ignoti a indovinarli».Poi Roberto Benigni interpreta il Canto dei Cantici. «».Iconiche anche le sue precedenti performance sanremesi, dal cavallo bianco in sala per i 150 anni della Repubblica all' "assalto" di Pippo Baudo.