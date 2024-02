«Mahmood e Mengoni hanno una storia segreta, uno sguardo di troppo sul palco li ha quasi smascherati»: ma è solo una fan fiction

di Alessia Di Fiore

C'è una coppia che la prima sera della 74° edizone del Festival di Sanremo, ha fatto sognare i fan: il Big in gara Mahmood e il co-confuttore della prima serata Marco Mengoni. Sarà per il desiderio di sentirli cantare insieme, sarà per lo sguardo che si sono scambiati sul palco, fatto sta che il pubblico ha iniziato a fantasticare su una possibile storia d'amore tra i due. Ovviamente è solo frutto dell'immaginazione dei fan, ma l'idea ha preso talmente piede che uno di loro ha scritto addirittura una fan fiction, ovvero un'opera letteraria, su una plausibile storia d'amore tra i due cantanti.

La trama

Scovarla non è facile, perché sul sito di Wattpad ogni giorno ne vengono pubblicate a decine, ma Moonlight, così si intitola l'opera, ha riscosso molto successo.

«Alessandro ha un segreto - si legge nella trama riportata sul sito - che viene condiviso da una sola persona dietro quel palco, lo ha nascosto per troppo tempo eppure delle piccole frasi e uno sguardo di troppo lo hanno quasi smascherato.

Alla fine viene pubblicato anche un disclaimer: «Questa è una storia inventata, vi prego non denunciatemi», scrive l'autrice sulla piattaforma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA