Verissimo, Iva Zanicchi e il look per Sanremo2022: «Il mio stilista: niente gambe di fuori, sei vecchia»

Ospite a Verissimo, l'icona della musica italiana Iva Zanicchi ha rivelato il look che userà per Sanremo. «Ho la fortuna di avere gambe snelle, quindi volevo optare per vestiti corti, ma il mio stilista mi ha detto: niente gambe di fuori, non si addice alla tua età» racconta Iva con la tua tipica ironia. Quindi, dalla cantante, bisognerà aspettarsi vestiti lunghi, ma sempre elenganti e adatti all'occasione: «Sarò molto sobria» continua la cantante.

Accanto alla cantante e amica, Orietta Berti, Iva ha raccontato di essere alle prese con le prove per il festival di Sanremo 2022, che prenderà il via il 1 febbraio. «Se vuoi, ti faccio sentire anche un pezzettino della canzone» dice Ia alla Toffanin che subito la interrompe: «No! E' vietato, non facciamo scoop!». L'amicizia fra Iva e Orietta è longeva, ma da due anni hanno stretto un rapporto "speciale": «La stimo, è troppo forte» dice con ammirazione la Zanicchi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Gennaio 2022, 17:47

