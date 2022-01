Rocio Morales ha il Covid: il dolce scambio di messaggi con Raoul Bova

Rocio Morales positiva al Covid scambia messaggi d’amore via social con il compagno Raoul Bova. Con un post l’attrice Rocio Morales ha fatto sapere di essere risultata positiva al test per il Covid, senza però dimenticare di fare una dedica d’amore, prontamente ricambiata, alla sua dolce metà

Rocio Morales: il dolce scambio di messaggi con Raoul Bova

Anche Rocio Morales è risultata positiva al test per il Covid. E’ stata la stessa attrice, in isolamento, a farlo sapere ai follower attraverso un post sul social, che in realtà si rivela essere una tenera dedica d’amore al compagno Raoul Bova. Nello scatto condiviso grazie a un effetto ottico Rocio sembra baciare Raoul, in realtà ritratto in una fotografia: «Delirio da Covid - ha scritto l’attrice nella didascalia - P.S. Mi manchi Raoul Bova, si vede?».

La risposta di Raoul Bova

L’attore non ha perso tempo e ha risposto prima nei commenti, con una serie di cuori seguito da “Anche tu”, e poi ha ribadito attraverso il suo account Instagram. Dal social Raoul ha postato uno scatto in bianco e nero che lo vede baciare la fidanzata, seguito dalla romantica didascalia: «Anche tu mi manchi».

