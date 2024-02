Il Tre non riesce a esibirsi a Domenica In: «Ho aspettato due ore per nulla». Cosa è successo?

di Dajana Mrruku

Mara Venier ha accolto i protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo nello speciale di Domenica In. Nonostante la lunga diretta, dalle 14 alle 20, non tutti i trenta artisti in gara si sono esibiti. Tra questi, Il Tre che ha documentato l'accaduto su Instagram.

c’è lui e gli altri non esibiti hanno aspettato due ore lì per non esibirsi pic.twitter.com/AYtbFxjI1F — ross vs maturità🍷 (@glqm0ur) February 11, 2024

La polemica su Mara Venier

Il Tre ha condiviso una storia su Instagram con la foto di un signore anziano e con la sua solita ironia ha rivelato: «Ragazzi, i tempi si sono allungati e non c'è stato tempo per noi ma non fa niente siamo delle rocce».

I fan de Il Tre su X si sono infuriati con Mara Venier e Domenica In perché hanno ritenuto irrispettoso il comportamento nei confronti del nuovo artista. Oltre al giovane, anche i Bnkr44, Mr Rain e i Santi Francesi non sono riusciti ad entrare a teatro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Febbraio 2024, 23:15

