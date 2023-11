Giuliana Florio, la star di TikTok annuncia: «Punto a Sanremo, la canzone è già pronta». Presto al Festival?

di Tommaso Cometti

TikTok e i miracoli. Il social cinese si sta rivelando una vera e propria fucina di talenti e sta aiutando tanti artisti eccezionali a conquistare notorietà. L'ultima rivelazione della piattaforma è la tiktoker, Giuliana Florio, che padroneggia con abilità l'arte degli NPC, ossia l'imitazione di personaggi dei videogame, con tanto di movimenti ritmici e frasi sibilline.

Le dichiarazioni della tiktoker

Se avete TikTok, scorrendo il feed vi sarà sicuramente capitato di imbattervi nelle dirette di una ragazza che fa strani gesti con le mani e ripete frasi bizzarre all’infinto. Ma chi è? E, soprattutto, cosa fa? Il suo nome è Giuliana Florio, ha 27 anni, viene da Napoli ma da anni vive ad Amsterdam. Su TikTok interpreta un NPC, acronimo di “non-playable character”, cioè uno di quei personaggi dei videogiochi con cui il giocatore può interagire, ricevendo per ogni input una risposta predefinita.

La ragazza ha raccontato al Messaggero la sua attività: «Questo concetto, trasposto nel mondo dei social, è diventato un format - ha spiegato Giuliana -. È stato proposto in live per la prima volta da una creator giapponese nel 2021, ma è esploso negli Stati Uniti grazie a Pinkydoll. In sostanza, interpreto un personaggio dei videogiochi che risponde agli input degli spettatori della diretta». La tiktoker ha poi aggiunto: «Ho 27 anni e vengo da Napoli. Intorno ai 18 ho iniziato a sentire una certa insofferenza, così sono andata all'estero. Prima a Londra, poi ad Amsterdam dove vivo dal 2019. Qui lavoro come cameriera e continuo a farlo nonostante tutto. Nel frattempo ho studiato sociologia alla Federico II, un'esperienza fondamentale per arrivare alle conoscenze che mi hanno portata fin qui».

La sua è una vera e propria performance, probabilmente ispirata al Metodo Stanislavskij: non mostra alcun tipo di emotività, si muove come Peter Weller nel film Robocop e formula enunciati ispirati ai classici videogame amati dai giovani.

La canzone si chiama "FRR RHA", e sarà presto disponibile su Spotify. Oltre al titolo, denso di significato, la tiktoker ha voluto condividere con i suoi follower qualche estratto: “O core sacro ‘e San Gennaro” e una frase che sembra quasi presagire il suo sogno, “C' ‘amma ‘a fa', Sanremo?”.

Anche ai microfoni di Radio Roma, la giovane ha dichiarato: «Spero di arrivare a portare la mia musica su palchi ancora più importanti, come Sanremo. Ho appena iniziato a fare musica: il mio sogno è portare un pezzo che ho scritto quattro anni fa per metabolizzare una delle cose più brutte che mi siano successe nella vita. È un pezzo inedito, non l’ho mai pubblicato su internet». La vulcanica tiktoker può sicuramente contare sui suoi tanti follower e sul suo innegabile talento: chissà se le sue parole arriveranno anche ai responsabili della kermesse sanremese, che potrebbero decidere di aiutarla a realizzare il suo sogno nel cassetto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA