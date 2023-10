Halloween, il tiktoker con le dita dei piedi cucite al posto delle dita delle mani: «Pronto a spaventare i bambini con dolcetto o scherzetto»

di Redazione web

L'uomo che ha le dita dei piedi cucite al posto delle dita delle mani e ustioni per il 75% del corpo ha detto di essere pronto per spaventare i bambini nella notte di Halloween. ​Marius Woodward ha perso entrambi i genitori in un tragico incendio domestico che lo ha lasciato con ustioni sul viso, senza naso né palpebre e con la necessità di amputare tutte le dita delle mani.

Amanda scappa dalla setta dell'incesto: «Ai bambini mancavano le orecchie, ma pensavamo fosse normale»



«Baby Hulk», la neonata pesa come tre gemelli. La mamma ha subito un parto cesareo d'urgenza: «Non ho mai pensato all'aborto»





L'incendio

Marius aveva solo otto anni quando riuscì a sfuggire all'incendio che distrusse la sua casa nel 2007, uccidendo entrambi i suoi genitori e lasciandolo senza naso o palpebre e con la necessità di amputargli tutte le dita. Ciò ha lasciato il 24enne in un dolore lancinante, con il 75% del suo corpo bruciato, dovendo imparare a camminare di nuovo, mangiare e scrivere come fosse una persona normodotata, ma con gli arti superiori in parte amputati.

Gli interventi chirurgici

Dopo aver vissuto senza dita per tre anni, gli sono state offerte tre opzioni: le mani meccaniche, un trapianto di mano, che avrebbe richiesto farmaci antirigetto, o il trapianto da piede a mano. Il trapianto di dito del piede a mano era l'opzione più sicura per lui, quindi all'età di 13 anni gli hanno tolto l'alluce dal piede destro e lo hanno cucito sulla mano destra.

«Pronto per Halloween»

Il suo senso dell'umorismo lo ha reso famoso in tutto il mondo, con oltre 1 milione di follower su TikTok, su cui condivide video simpatici e motivazionali. Oggi, in vista di Halloween ha rivelato di essere pronto, con le sue mani semiamputate, a "spaventare" i bambini che andranno a fargli visita per un Dolcezzo o Scherzetto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA