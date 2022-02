GFVip, per Alex Belli e Delia Duran il primo confronto nella notte. La frase che lascia interdetti

Alex Belli è tornato al Grande Fratello Vip, dove lo attendevano, si fa per dire, la moglie Delia Duran e la coinquilina Soleil Sorge, con cui l’attore durante la sua permanenza della casa ha avuto una “chimica artistica”. Proprio nella notte dopo la diretta Alex e Delia ha avuto un primo confronto nella casa.

Alex Belli e Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Alex Belli e Delia Duran il primo confronto nella notte

Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello Vip, entrato durante l’ultima diretta condotta da Alfonso Signorini. Durante la sua assenza Delia si è presa molte libertà nella casa, avvicinandosi molto a coinquilini come Barù, che ha baciato e Antonio, con cui ha trascorso diverso tempo e Alex ha voluto parlare proprio di questo: «Capisci che sono qui dentro per te? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla... Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato assolutamente nulla. Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata... Ma questa settimana sei andata in overbooking».

Delia non ha ceduto («Guarda che la posizione di lasciarti l’ho presa io, ricordatelo. L’ho fatto perché mi hai ferito ed hai continuato a ferirmi, devi chiedermi scusa»), ma Belli ha comunque insistito sulla situazione: «Quando tu mi chiedevi di lasciarti stare e io ho fatto un passo indietro è stata la più grande dimostrazione d’amore assoluto, l’ho fatto per te, perché me lo avevi chiesto. Ti ho mandato l’aereo per farti capire la mia posizione, senza fraintendimenti».

