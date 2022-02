Antonino Spinalbese e il giallo della dedica di San Valentino. C'entra Belen?

Antonino Spinalbese è scomparso dai radar, ma una particolare dedica fatta dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez su Instagram per il giorno di San Valentino ha fatto interrogare il web su una sua possibile nuova frequentazione.

Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese e Luna Marì (Instagram)

Antonino Spinalbese e il giallo della dedica di San Valentino

Belen Rodriguez è tornata a fianco dell’ex marito Stefano De Martino e da tempo del suo ex compagno si sono perse le tracce. Quello fra Belen e Antonino Spinalbese è stata infatti una storia lampo, il tempo per la showgirl di partorire la sua seconda figlia, Luna Marì, e la coppia è velocemente e improvvisamente scoppiata. Proprio nel giorno di San Valentino però Antonino è tornato a far parlare di sé. Dal suo account Instagram nelle stories, ha infatti pubblicato una dedica molto particolare che vede un Bacio Perugina, accompagnato da due inziali (S.V.) e un cuore. Una condivisione un po’ criptica, che ha fatto interrogare i follower, le iniziali infatti potrebbero riferirsi tanto a San Valentino, quanto a una sua nuova e ancora anonima fiamma…

Il post di Antonino Spinalbese

A tal proposito qualche tempo fa la stessa Belen ha fatto capire che dietro all’improvvisa separazione poteva esserci un tradimento da parte del compagno, con una donna che lavora nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 12:37

