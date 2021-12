Elisa è positiva al Covid: domani sarà in collegamento da casa a Sanremo Giovani

Elisa positiva al covid. La cantante avrebbe dovuto partecipare alla serata di domani, in occasione di Sanremo Giovani. Ci sarà comunque: in collegamento da casa, assisterà alla kermesse dei giovani, in attesa di salire sul palco dell'Ariston fra i big in gara.

Elisa avrebbe preso il covid i primi di dicembre, ma fortunatamente in forma leggera. «Sta bene, ma essendo positiva al tampone non può essere presente, ma solo in collegamento skype» ha dichiarato Amadeus durante la conferenza stampa per Sanremo Giovani, in onda il 15 dicembre sera su Rai1.

