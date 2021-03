Coez sceglie i suoi preferiti a Sanremo 2021 (e non sono i Maneskin), Marracash risponde: «Gusto personale»

Coez ha incoronato i suoi vincitori del Festival di Sanremo, e non si tratta dei Maneskin. Il cantautore romano ha espresso in un tweet la sua preferenza, indicando quelli che - a suo parere - sarebbero i migliori tra i Big che si sono messi in gioco partecipando alla settantesima edizione della kermesse appena conclusa.

Coez non ha dubbi, e cinguetta: «Pezzo più bello di questo #sanremo20021 quello dei #comacose». Il duo composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano ha portato sul palco dell'Ariston "Fiamme negli occhi", e a giudicare dal boom di like al tweet di Coez il brano ha riscosso grande successo nel pubblico. Tra i fan anche Marracash, che risponde: «Per gusto personale concordo».

