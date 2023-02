Chiara Ferragni a Francesca Fagnani: «In bocca al lupo per stasera»

di Redazione web

Chiara Ferragni ha augurato buona fortuna a Francesca Fagnani che sarà la co-coduttrice di Amadeus in questa seconda serata del Festival di Sanremo. L'influencer ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram con una foto della giornalista e taggandola ha scritto: «In bocca al lupo per stasera» con accanto un cuore rosa.

La seconda serata di Sanremo

Francesca Fagnani è pronta per esordire al Festival di Sanremo (con la "benedizione" di Chiara Ferragni). La giornalista capita in una serata che vedrà cantare i restanti 14 cantanti in gara e in più ospiti del calibro dei Black Eyed Peas. I telespettatori, che ogni settimana mostrano a Fagnani grande affetto seguendola in "Belve", non vedono l'ora di vedere come se la caverà sul palco dell'Ariston.

Le co-conduttrici

Le co-conduttrici che Amadeus ha scelto, lo accompagneranno per tutta la durata del Festival. La prima e l'ultima sera ci sarà Chiara Ferragni, poi questa sera, la seconda, ecco Francesca Fagnani. La pallavolista Paola Egonu presenterà la terza serata mentre l'attrice Chiara Francini accompagnerà Amadeus nella quarta sera.

