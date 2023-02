Sanremo, Amadeus e la gaffe sul nuovo profilo Instagram: si dimentica la cagnolina dentro alla stanza

di Redazione web

Amadeus ha letteralmente conquistato Instagram. Il presentatore più amato d'Italia, che è al momento alla guida del Festival di Sanremo, durante la prima serata della kermesse ha creato, con l'aiuto di Chiara Ferragni, il suo nuovo profilo social (prima lo condivideva con la moglie Giovanna). Amadeus ha quindi promesso ai suoi fan di creare più contenuti possibili per documentare la sua avventura sanremese.

Le storie Instagram di Amadeus

Nelle sue ultime storie Instagram, Amadeus racconta al figlio Josè (che lo sta riprendendo), di essere in procinto di recarsi al Teatro Ariston per prepararsi alla seconda serata del Festival di Sanremo. Nel video il conduttore saluta tutti i suoi fan e follower e nel mentre chiude la porta della sua stanza alle sue spalle. Amadeus però, torna immediatamente indietro perché uscendo non si è reso conto di avere chiuso in camera la sua cagnolina Kira.

Amadeus sui social

Amadeus dopo avere creato il proprio profilo Instagram ha raccolto subito tantissimi follower: dopo nemmeno 24 ore possiede già 811 mila seguaci.

