Sanremo, Andrea Delogu e lo scatto hot che fa impazzire i fan: «Alza le mani e facci sognare»

Andrea Delogu è tra le protagoniste di Sanremo 2023. La speaker di Radio 2 è stata scelta da Amadeus per presentare il Prima Festival, insieme agli Autogol. E oltre che per la sua bravura, l'ex moglie dell'attore Francesco Montanari fa parlare di sé per la sua bellezza. Sui social, a poche ore dalla seconda serata della kermesse, ha condiviso una foto che ha fatto impazzire i follower. "Andrea la rossa", come da nickname, si è mostrata senza reggiseno, con le mani a coprire il petto. Un'immagine che ha scatenato la fantasia di chi la segue.

I commenti dei follower

La foto è stata condivisa per commentare il taglio di capelli. O meglio, la frangia. «Probabilmente dal latino "fimbria”, cioè la parte estrema di qualcosa. Sapete chi è stata la pioniera della frangia? Quel genio della regina Cleopatra, che usò il suo caschetto rigoroso con frangia geometrica per distinguersi e per rimarcare il suo potere. Chi ha fatto la stessa ca**ata alzi la mano», ha scritto. Un utente ha risposto subito: «A patto che la alzi anche tu», alludendo al fatto che così facendo potesse scoprirsi. «Puoi rifare la stessa foto ma con le mani alzate?», le ha scritto un altro. «Nessuno di noi l'aveva notata la frangia, alza le mani e facci sognare», ha commentato un altro ancora. Tantissimi anche i commenti sul look: «Ti sta benissimo», le scrivono.

Chi è il fidanzato di Andrea Delogu

La conduttrice del Prima Festival è legata sentimentalmente al fotomodello Luigi Bruno. L'ufficialità della relazione era arrivata dalla showgirl attraverso i propri profili social. «Oggi voglio solo dire grazie a questo ragazzo qui, Luigi Bruno, che da più di un anno è rimasto fermo e saldo in un turbinio di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza. L’uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di far restare». Tra i due c’è una differenza di età di 17 anni: lui 23enne, lei 40enne.

