Cesare Cremonini super ospite a Sanremo 2022

Sono trascorsi più di vent’anni da quando Cesare Cremonini cantava “Vespa 50 Special” mimando la guida di un motorino tra le colline bolognesi. Il cantante, che ha fondato la band Lunapop sul finire degli anni Novanta e poi ha intrapreso la carriera da solista, sarà tra i super ospiti del Festival di Sanremo 2022. L’annuncio ha raccolto l’entusiasmo dei fan perché è la prima volta che il cantautore sale sul palco del Teatro Ariston. Dopo anni di corteggiamento, il cantante de “La nuova Stella di Broadway” ha accettato l’invito di Amadeus e in occasione della manifestazione canora più importante d’Italia si esibirà in una performance inedita.

L’ex frontman dei Lunapop - che ha all’attivo successi come “Vorrei” “Latin Lover”, “Un giorno migliore”, “Qualcosa di grande”, “Marmellata #25” - è anche in procinto di fare uscire il suo settimo album, “La ragazza del futuro”, che sarà disponibile dal 25 febbraio negli store. Dal disco è stato tratto “Colibrì”, uscito lo scorso primo dicembre. Per quanto riguarda la vita privata, oggi è fidanzato con Martina Margaret Maggiore, mentre in passato è stato legato alla collega Malika Ayane e a Erika Monti. Le donne che ha amato gli hanno ispirato molte delle sue ballate romantiche, canzoni d’amore leggere ma anche tristi. Il suo è stato un percorso costellato di melodie cantate da intere generazioni, ma da una quotidianità il più possibile lontana dai riflettori, sebbene l’account social sia seguito da 1,3 milioni di followers. A sei anni già suonava il piano e, da appena adolescente, componeva brani. Ora un nuovo capitolo della sua carriera artistica sta cominciando proprio dalla kermesse sanremese e i fan non vedono l’ora di riascoltarlo negli stadi quest’estate.

