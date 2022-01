Maria Chiara Giannetta chi è la conduttrice della quarta serata di Sanremo 2022

«Emozionata e pronta, qualche disturbo di sonno, ma ci sta dai!». Maria Chiara Giannetta ha esordito così sui social alla chiamata di Amadeus, che mesi fa l'ha avuta ospite a I soliti ignoti e con la quale il prossimo 4 febbraio condurrà la quarta serata del Festival di Sanremo. Dopo Drusilla Foer e subito prima di Sabrina Ferilli sarà la 29enne foggiana a calcare il «temutissimo» palco dell'Ariston, ultimo gradino di una carriera tutta in ascesa che l'ha vista debuttare a teatro ad appena 11 anni in piccoli spettacoli amatoriali.

Con il sogno nel cassetto di diventare attrice, Maria Chiara Giannetta a 19 anni si iscrive al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, nel frattempo porta avanti gli studi universitari e si laurea a Foggia in Lettere e Filosofia. Nel 2014 ottiene un piccolo ruolo in Don Matteo, la sua seconda famiglia dove tornerà anni dopo, nel 2018, nei panni del capitano dei Carabinieri Anna Olivieri. Nel 2016 è nel cast della miniserie Baciato dal sole, nel ruolo di Angela, e nella prima stagione de L'allieva. Sempre nello stesso anno esordisce al cinema con La ragazza del mondo, per la regia di Marco Danieli, nel ruolo di Loretta.

Dopo altre apparizioni sul piccolo schermo in Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti, nel 2018 debutta nel cinema con due film: Ricordi?, per la regia di Valerio Mieli, e Tafanos, per la regia di Riccardo Paoletti. Nel 2019 è Elena nel film Mollami di Matteo Gentiloni, e Alice in Bentornato Presidente, diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, mentre nel 2021 recita al fianco di Raoul Bova alla serie Buongiorno, mamma!. Il ruolo che le regala notorietà arriva però con Blanca, la serie tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, dove interpreta Blanca Ferrando, una giovane non vedente esperta di decodage, che diventa consulente della polizia. Acuta, ironica, mai banale: Maria Chiara a Sanremo promette belle sorprese, e magari anche uno sguardo nuovo sulla disabilità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 20:41

