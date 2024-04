Carlo Conti apre a Sanremo? «Devo capire se ho le energie. Se rifiuto non lo dico per rispetto di chi viene scelto»

di Redazione Web

Tempo di totoSanremo dopo l'addio (rimarcato più volte) di Amadeus come direttore artistico del Festival. La Rai pare essere ancora a caccia del sostituto e tra i vari nomi c'è anche quello di Carlo Conti, che lo ha diretto e condotto già tre volte. Insomma si pescherebbe di nuovo in casa.

«Devo capire se ho le energie»

A dire la sua è proprio Conti che sul nuovo numero di Chi risponde a una domanda sul Festival. «Voglio fare un ragionamento chiaro e semplice – ha spiegato –. Se l'azienda mi dovesse chiedere di fare Sanremo, che sia oggi, fra un mese o fra tre anni, o se me lo avesse già chiesto, mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie e l'orecchio moderno per scegliere le canzoni, che sono la cosa più importante».

«Se rifiuto non lo dico»

«Negli ultimi anni io, Baglioni e Amadeus – ha aggiunto – abbiamo cercato di essere al passo con i tempi. Ma, se dovessi rifiutare non lo direi mai, per una forma di rispetto verso chi lo farà, non vorrei che nessuno si sentisse una seconda scelta», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA