Aspettando Sanremo 2022, dubbio Fiorello e assalto finale a Jovanotti

Aspettando Sanremo 2022. Aspettando che Fiorello sciolga la riserva e aspettando che Amadeus comunichi la lista di interpreti e canzoni in gara che verrà annunciata durante la serata del 15 dicembre, data della finale del Sanremo Giovani, ovviamente in diretta su Rai1. I tempi, dunque, sono di attesa, prima di scoprire la squadra del Festival, in programma nella prima settimana di febbraio.

Fervono le trattative anche per chi sarà all’Ariston non in gara. Oltre a Fiorello, che salvo clamorose sorprese ci sarà anche quest’anno, non avendo sicuramente l’intenzione di lasciare il suo fratello Amadeus solo senza nessuno scudo. Dopo che insieme ne hanno passate tante. Del resto Rosario ci ha abituato a dire che ogni anno è l’ultimo Sanremo che fa, per poi tornare regolarmente l’anno seguente. Aveva anche detto che all’Ariston ci sarebbe tornato come cantante in gara. Chissà? Hai visto mai che ci sia anche lui in competizione. Vedremo.

Le trattative proseguono anche per un altro big. La prossima settimana sarà quella decisiva per cercare di strappare il fatidico sì da Jovanotti, già inseguito (invano) lo scorso anno. Non sarà facile ma Amadeus e Lucio Presta sembrano determinati a tentarle tutte per averlo all'Ariston.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 18:02

