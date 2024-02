Annalisa, gli stivali autoreggenti a Sanremo hanno conquistato tutti: ecco quanto costano

di Redazione web

Annalisa è stata una delle grandi protagoniste dell'ultima edizione del Festival di Sanremo: con la sua voce e i suoi look sexy e provocanti ha conquistato tutto il pubblico presente all'Ariston ma anche quello a casa e sui social. La sua pop ed energica "Sinceramente" si è piazzata sul terzo gradino del podio, anche se, in tanti pensano che avrebbe meritato molto di più. Comunque sia andata, Annalisa resta una delle cantanti preferite del pubblico italiano e i suoi fan non vedono l'ora di vederla cantare sui palchi dei palazzetti più famosi d'Italia, magari riproponendo i look formati da blazer e stivali autoreggenti. Proprio questi ultimi hanno riscosso moltissimo successo sul web e sui social: ecco quanto costano.

Il prezzo degli stivali autoreggenti di Annalisa

Durante le cinque serate del Festival di Sanremo, Annalisa si è sempre esibita con look diversi, sì, ma che avevano tutti in comune un accessorio ben preciso: gli stivali autoreggenti. Con l'effetto vedo-non vedo, la cantante ligure ha conquistato tutti e sul web non si sono sprecati i commenti positivi riguardanti la sua bellezza. Ma quanto costano queste particolari calzature? Innanzitutto, c'è da dire che per i suoi outfit sexy, Annalisa si è affidata alle sapienti mani della stylist Susanna Ausoni che, per esaltare, la cantante ha scelto tutti abiti di Dolce&Gabbana.

Gli stivali autoreggenti appartengono proprio a una delle ultime collezioni del brand ideata da Kim Kardashian. Stando a quanto si legge nel sito del marchio, i cuissardes in tulle stretch costerebbero la bellezza di 995 euro.

La reazione di Annalisa alla vittoria di Angelina Mango

In queste ultime ore, poi, Annalisa è protagonista di varie immagini e video che la riprendono nel momento in cui Amadeus e Fiorello proclamano Angelina Mango vincitrice di Sanremo.

La cantante sembra triste, quasi che stia per scoppiare in lacrime.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 16:47

