Annalisa a Sanremo: «Il mio sogno si è avverato. Adesso penso anche all'estero»

Annalisa è una delle grandi protagoniste di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante ligure è in gara con il brano "Sinceramente" che è già diventato un successone nelle varie piattaforme streaming. La canzone è molto orecchiabile e si rifà parecchio allo stile e alla musicalità degli ultimi pezzi proposti da Annalisa in questo periodo.

Nella terza puntata del Festival, la cantante non si è esibita ma ha presentato Fiorella Mannoia in gara con il brano "Mariposa". Questa sera, invece, l'artista tornerà a esibirsi insieme a La Rappresentante di lista e il coro Artemia con il brano "Sweet Dreams (Are Made Of This)" degli Eurythmics. Nel frattempo, ha rilasciato un'intervista in cui racconta i suoi sogni e le sue aspirazioni.

L'intervista di Annalisa

Annalisa è stata intervistata da Vanity Fair dove ha spiegato il motivo per cui ha scelto di esibirsi con "Sweet Dreams (Are Made Of This)" degli Eurythmics: «Questa canzone parla di sogni. I sogni sono pericolosi perché sono forti, e come dice la canzone a volte ti travolgono, ne siamo dipendenti, ma è una dipendenza bellissima, io sono qui perché il mio sogno della musica si è avverato. Un sogno che perseguo da quando era piccola, quando studiavo canto, quando ho iniziato a scrivere le mie canzoni, io ragazzina di provincia. Lo inseguo da 13 anni questo sogno, è stato un percorso pieno di sfide».

Annalisa all'estero

A proposito di nuove sfide, Annalisa non guarda più solamente all'Italia ma anche all'estero, sì, perché Sinceramente avrà una versione spagnola. La cantante, a Vanity Fair, ha detto: «Ci stiamo lavorando, c'è entusiasmo, è un momento meraviglioso e qualcosa da cogliere immediatamente, stiamo lavorando anche ad altri adattamenti, non vedo l'ora».

