Annalisa all'Eurovision? Luca Jurman (ex prof di Amici) la stronca: «Una canzone che potrebbe cantare chiunque»

È iniziata la settimana di Sanremo e sembra che nessun'altra trasmissione regga il confronto, tanto che molti la definiscono "la settimana santa". Tantissimi gli artisti in gara durante la prima serata, ma ieri sera, 7 febbraio, abbiamo visto l'esibizione solo di quindici di loro, tra cui Annalisa.

Dopo la performance sono arrivati alcuni commenti, sulla piattaforma X, da parte di alcune persone straniere che chiedono a gran voce la partecipazione di Annalisa all'Eurovision Contest, in caso di vittoria. Un'ipotesi che farebbe felici anche molti Italiani stessi, suoi fans. Ma a insinuare la polemica c'è lui: Luca Jurman. Prima con Amici, ora con Sanremo: non molla la presa.





Le critiche di Jurman

Nel mirino dell’ex professore della scuola di Amici sarebbero finite alcune delle scelte sui big di Sanremo.

Naturalmente non si è fermato solo ad Annalisa. Sulla Amoroso, infatti, l' insegnante di musica ha sottolineato come, a parte la fase iniziale del percorso, una volta uscita dalla scuola di Amici abbia «perso la sua identità». Parole piuttosto forti anche nei riguardi di Angelina Mango, che a suo dire sarebbe «inflazionata».

Commento al veleno anche su Loredana Bertè e Fiorella Mannoia: «Con tutta la televisione che stanno facendo li vedrei come ospiti e non in gara», ha detto. Insomma, una nuova “crociata” per il professor Luca Jurman. Staremo a vedere cosa succederà!

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 08:47

