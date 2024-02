Angelina Mango: «Papà Pino sarebbe orgoglioso, all'Eurovision con la stessa carica. Ora voglio solo una pizza con gli amici»

di Totò Rizzo

Magari sarà un po' complicato potere esaudire il suo desiderio nei prossimi giorni, che saranno certamente frenetici, ma Angelina Mango con grande sincerità confessa che il suo sogno sarebbe quello di andare a mangiare una pizza con gli amici, quelli di sempre, quelli di Lagonegro, il paese lucano dove è nata e cresciuta. Eccola qui, la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo: figlia d'arte Pino Mango suo padre, Laura Valente sua madre, una famiglia che ha vissuto e vive di musica compreso suo fratello maggiore, Filippo.



Ha finalmente realizzato di aver vinto il Festival di Sanremo?

«Ci sono momenti in cui tutto mi sembra ancora così surreale. L'altra notte ero veramente incredula, sul palco».



Il successo de «La noia» sul pubblico in teatro ha fatto da cartina di tornasole per il giudizio finale.

«Sì, ogni sera arrivava sempre di più».



Su quel palcoscenico c'è stato anche un momento di emozione intensa venerdì quando nella serata delle cover ha cantato "La rondine", una delle più belle canzoni di tuo padre.

«L'ho fatto con rispetto, è stato un omaggio scaturito dal cuore. E quando alla fine è esploso quell'applauso, quando ho capito d'essere arrivata a toccare le corde della gente, quando ho visto in galleria il cartello dedicato a mio padre, ho provato un senso di felicità ma anche di orgoglio nei confronti della mia famiglia».



Sarebbe orgoglioso di lei anche lui, se fosse qui?

«Io credo che sarebbe orgoglioso soprattutto del fatto che sono così come sono, cioè una persona gentile, educata».



Che settimana è stata, questa di Sanremo?

«Pazzesca, ma per fortuna l'ho vissuta bene, senza troppe pressioni.



Pronta a rappresentare l'Italia all'Eurovision 2024 che si terrà a maggio a Malmo in Svezia?

«È una bella responsabilità, non mi aspettavo di vincere il festival e dunque non pensavo mai a quest'altra possibilità. Però adesso sono qui e sono comunque orgogliosa di rappresentare il mio Paese in una manifestazione così importante. Voglio prepararmi bene. Vorrei che in Europa arrivasse la stessa energia, la stessa carica positiva che ha fatto amare questa canzone qui».



Ha sentito Maria De Filippi?

«Sì, ed è molto contenta. Maria è stata una persona importante in quest'ultimo anno per me, ad "Amici". Mi ha insegnato a guardare in faccia le mie paure, ad affrontarle e a superarle».



Tra i commenti sui social ce ne è stato uno particolarmente astioso, è di un collega, Frankie hi-nrg. Scrive: "Angelina Mango ha vinto grazie alla casta". Risponde?

«Dico soltanto che mi dispiace perché sono una fan di Frankie. E mi conferma che abbia fatto bene, durante questa settimana, a tenermi lontana dai social, a non farmi influenzare dai commenti in rete, a concentrarmi soltanto sulle prove, sulle esibizioni, sulla gara».



Il suo grado di felicità, adesso.

«Altissimo».



