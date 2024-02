Amadeus si commuove e saluta Sanremo, la standing ovation in sala stampa

Le lacrime e poi l'addio, forse. Standing ovation in sala stampa all'Ariston per Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo. I giornalisti hanno applaudito a lungo il conduttore alzandosi in piedi. Amadeus, che ha annunciato di voler chiudere qui la sua esperienza sanremese dopo 5 anni di record, ha ringraziato visibilmente commosso i giornalisti, battendo a sua volta le mani verso di loro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Febbraio 2024, 18:31

