Will Smith 'Men in Black' al Coachella: l'esibizione a sorpresa con l'ex moglie Jada Pinkett ad applaudirlo

Momento revival durante l'evento musicale più seguito dell'anno. Il celebre attore Will Smith si è esibito a sorpresa al Coachella, il festival della California dedicato alla musica, durante la serata di domenica 14 aprile, salendo sul palco insieme a J Balvin per esibirsi nella canzone Men in Black, il singolo di successo da cui prende il titolo l'omonimo film campione d'incassi del 1997.

L'attore premio Oscar, per l'esibizione, ha indossato i tipici occhiali da sole neri e l'iconico completo degli agenti segreti. Il pubblico non appena ha visto l'attore salire sul palco si è emozionato per questo ritorno ricco di nostalgia.

Will Smith e Balvin hanno rappato insieme sulle note della canzone, circondati da ballerini vestiti da alieni e da una gigantesta testa extraterrestre installata sopra al palco. Alla fine della performance, il rapper è stato trascinato via da due persone in abito nero, mentre l'attore teneva in mano il dispositivo per cancellare la memoria utilizzato nel film, con lo scopo di "eliminare" le immagini degli alieni nella memoria dell'artista. Un vero e proprio show che ha mandato in delirio il pubblico del Coachella.

Per i fan di Balvin, però, non è la prima volta che vedono un'esibizione a tema extraterrestre.

Will Smith insieme all'ex moglie Jada Pinkett

Il premio Oscar, però, non era al Coachella soltanto per indossare nuovamente i panni di Men in Black. Will Smith, infatti, si trovava al festival musicale per sostenere la figlia Willow che si è esibita sul palco insieme a Jon Batiste. Con lui, anche il figlio Jaden e la sua ex moglie Jada Pinkett.

La coppia, nonostante sia separata da tanti anni, cerca sempre di essere presente per sostenere i grandi traguardi dei propri figli, mantenendo la famiglia unita anche se il loro amore è finito da tempo.

